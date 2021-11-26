Озабоченный Гоген Солнцев рассекретил подробности о рождении своего ребенка

Гоген Солнцев скоро станет отцом. Шоумен уже строит счастливые планы на будущее.

Российский шоумен и бывший участник скандального шоу "Дом-2" Гоген Солнцев недавно женился на дочери своей бывшей жены. Полина Давыдова ждет от него ребенка.

До этого Солнцев без устали ходил по ток-шоу и скандалил со своей бывшей престарелой женой Екатериной Терешкович. Теперь она стала его тещей, которую он и его новая жена, ненавидят от всей души.

Полина Давыдова хочет даже сделать пластическую операцию, чтобы перестать быть похожей на свою мать. Впрочем, пока Полина и Гоген озабочены обустройством гнездышка, будущим семейным бытом, и вовсю готовятся стать молодыми родителями первенца.

Пока у Полины маленький срок беременности, но Гоген Солнцев уже решил, что это будет девочка, а самое интересное, он хочет назвать ее именем своей бывшей жены и нынешней тещи Екатерина. Россияне недоумевают, зачем называть так своего, ведь он называл Терешкович неадекватным человеком, а теперь скандалит с ней без конца. Впрочем, это вполне в стиле одиозного Гогена Солнцева.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на молодую жену Гогена Солнцева совершили нападение прямо в студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир". На женщину напала с кулаками приятельница Гогена и Екатерины Терешкович.