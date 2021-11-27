"Писали 18-летние": Престарелая экс-супруга Солнцева показала нового молодого любовника

Скандальная пара только недавно пережила расставание, однако оба уже нашли счастье в личной жизни. Солнцев женился на дочери Терешкович Полине, которая уже ждет ребенка от шоумена. Естественно, такой поворот событий поставил точку в отношениях матери и дочери, Полина даже решила сделать пластику, чтобы не иметь сходства с Терешкович.
Бывшая супруга тоже не теряет времени. Она появилась в студии программы "Прямой эфир" и рассказала, как выбирала себе нового любовника. Екатерина призналась, что на свидания она не ходила, сначала переписывалась с кандидатами. "Мне писали и 18-летние, но это смешно. Хочу нормальные отношения после того кошмара! ", - заявила 66-летняя женщина.
На шоу Терешкович показала нового молодого любовника, которым стал музыкант Андрей Клименко. Он покорил немолодую особу своим интеллектуальным уровнем, они вместе ходят в музеи и театры. Екатерина рассказала, что он выигрывает на фоне приземленного Солнцева.
Напомним, Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев расстались недавно из-за постоянных взаимных претензий. Шоумен заставлял возрастную жену делать пластические операции, поднимал на нее руку, по словам самой Терешкович. Гоген же утверждает, что инициатором драк всегда была женщина.