Королева решила бросить неверного Тарзана: Я улетаю

Певица приняла неожиданное решение. Новый год и Рождество – традиционно семейные праздники. Однако их звезда намерена провести вне дома. Наташа Королева призналась, что улетает от мужа-стриптизера к матери – Людмиле Порывай, которая живет в Америке.
Исполнительница рассказала, что проведет новогодние каникулы в Майами. По ее словам, это будет лучшим решением. Можно предположить, что у Наташи Королевой лопнуло терпение, ведь за последнее время ее семья оказывалась в центре громких скандалов.
Напомним, сначала вскрылась правда о романе Сергея Глушко с молодой артисткой Настей Шульженко. Из-за этого брак звезды едва не затрещал по швам, но певица приняла мудрое решение и простила неверного мужа.
Затем Наташа Королева поведала, что подарила яйцеклетку другому мужчине, став биологической матерью его дочери. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Судя по всему, вокалистка устала от скандалов и сплетен вокруг своей персоны и просто решила отдохнуть вне дома, чтобы сменить обстановку и развеяться.