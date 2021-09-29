"Это не ее дочь": Королеву уличили в наглой лжи о детях

Поступок Наташи Королевой вызвал огромный резонанс в обществе.

В последние дни имя Наташи Королевой не сходит с уст ее коллег и поклонников. Признание о внебрачной дочери, которое певица сделала в программе "Секрет на миллион", не оставило равнодушных. Сегодня звезды и эксперты собрались в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале, чтобы еще раз обсудить эту скандальную историю.

Оказалось, что многие люди просто не верят певице. В Сети появилось фото, на котором Королева якобы запечатлена с той самой дочерью, но внимательные пользователи уверены, что это вообще мальчик. В студии "Пусть говорят" появилась журналистка Валерия Нарская, которая провела собственное расследование и подтвердила это мнение.

Женщина изучила информацию из открытых источников и согласилась с фанатами, считающими, что артистка нагло лжет.

"Скорее всего, это не ее дочь," – заявила журналистка.

Вероятнее всего, ребенок на фото – это сын косметолога Александры Петрич, которая является подругой певицы. Нарская предположила, что тот самый снимок был сделан не в 2020-ом году, а годом ранее, когда подруги вместе отдыхали в Майами. Этот факт косвенно подтверждают фото и видео, появлявшиеся в инстаграм-аккаунте Королевой в то время. Скорее всего, Петрич знала о планах Королевой и специально позволила ей сфотографироваться с ребенком, оказав таким образом услугу.

Также согласно другой версии, на снимке может быть племянница Королевой. Впрочем, сама артистка эти догадки не комментировала. Фанатам остается решать: верить певице или опираться на мнение экспертов.

Ранее юрист оценил шансы Наташи Королевой вернуть внебрачную дочь в случае, если она того захочет.