Как прошло знакомство сына Королевой с кровной сестрой-американкой

Несколько месяцев назад российская певица Наташа Королева потрясла страну новостью о том, что за океаном у нее живет родная дочь, которую выносила и родила суррогатная мать.
В шоу "Секрет на миллион" артистка рассказала, что отдала свою яйцеклетку другу-гею, который теперь воспитывает девочку в однополой семье. Якобы за свою яйцеклетку Наташа Королева получила хорошее вознаграждение биткоинами.
Все присутствующие в студии передачи были в шоке, в том числе муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан. Он едва не устроил истерику и хотел даже сначала перевернуть стол. Но по словам самой артистки, все прошло спокойно.
Дома семья спокойно отреагировала на новость. Никаких скандалов не было. По словам Наташи Королевой, Архип обрадовался тому, что у него неожиданно появилась сестра.
На днях 48-летняя Наташа Королева рассказала, что ее 19-летний сын Архип уже знаком с ее биологической дочкой и даже не раз видел ее. Наташа Королева считает малышку, которая родилась в США, членом своей семьи.
Сын Королевой познакомился с сестрой по видеосвязи. По словам певицы, как только представится возможность, семья полетит в США знакомиться с девочкой лично. Также артистка планирует задержаться и немного погостить у своей дочери.