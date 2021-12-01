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Шоу-бизнес
"А растительность то какая!": "Съехавший" от Собчак Богомолов стал сам на себя не похож

"А растительность то какая!": "Съехавший" от Собчак Богомолов стал сам на себя не похож

Режиссер Константин Богомолов показал фото, на котором его не узнали.
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Недавно Ксения Собчак дала поклонникам повод для беспокойства, сказав, что ее мужу, Константину Богомолову, надоело жить с ней в Москве. Он якобы больше предпочитает жить за городом. Так как в сети не один месяц ходят слухи о том, что пара якобы на грани развода, поклонники грешным делом подумали, что Богомолов съехал от Собчак.

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Потерявший терпение Богомолов съехал от Собчак после слухов о разводе

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

На днях муж Ксении Собчак выложил свежее фото, которое окончательно повергло фанатов в шок. На снимке он предстал с густой черной шевелюрой.

46-летний Богомолов отметил, что на фото ему всего десять лет, и она в Пицунде. Фанаты привыкли видеть худрука Театра на Малой Бронной с короткими волосами и благородной сединой, поэтому на снимке его не узнали.

"Еврейские киндере"; "А растительность то какая!" – воскликнули удивленные фанаты.

Напомним, недавно Ксения Собчак рассказала, что вовсю занимается обустройством просторного загородного дома площадью в тысячу квадратных метров.

Блондинка не жалеет денег на строительство и отделку особняка и серьезно подходит к выбору каждой детали жилища. Вероятно, в доме будут жить Ксения Собчак с сыном и Константин Богомолов, если не расстанутся.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 20:09 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

комментарии

Ответить:

Гость908376
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пиарятся два уродца. как и все здесь.
1

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