"А растительность то какая!": "Съехавший" от Собчак Богомолов стал сам на себя не похож

Недавно Ксения Собчак дала поклонникам повод для беспокойства, сказав, что ее мужу, Константину Богомолову, надоело жить с ней в Москве. Он якобы больше предпочитает жить за городом. Так как в сети не один месяц ходят слухи о том, что пара якобы на грани развода, поклонники грешным делом подумали, что Богомолов съехал от Собчак.
На днях муж Ксении Собчак выложил свежее фото, которое окончательно повергло фанатов в шок. На снимке он предстал с густой черной шевелюрой.
46-летний Богомолов отметил, что на фото ему всего десять лет, и она в Пицунде. Фанаты привыкли видеть худрука Театра на Малой Бронной с короткими волосами и благородной сединой, поэтому на снимке его не узнали.
"Еврейские киндере"; "А растительность то какая!" – воскликнули удивленные фанаты.
Напомним, недавно Ксения Собчак рассказала, что вовсю занимается обустройством просторного загородного дома площадью в тысячу квадратных метров.
Блондинка не жалеет денег на строительство и отделку особняка и серьезно подходит к выбору каждой детали жилища. Вероятно, в доме будут жить Ксения Собчак с сыном и Константин Богомолов, если не расстанутся.