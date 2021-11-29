Потерявший терпение Богомолов съехал от Собчак после слухов о разводе

В Сети несколько месяцев ходят слухи о том, что ведущая Ксения Собчак на грани развода с режиссером Константином Богомоловым. Пара сняла обручальные кольца через три года после громкой свадьбы, а также отдыхала раздельно.
На день рождения сына Платона Ксения Собчак была одна и нежно обменивалась взглядами с бывшим мужем Максимом Виторганом. все это наводит поклонников на странные мысли о расставании пары. Однако официальной информации о разладе в одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса нет.
На днях Ксения Собчак во всеуслышание заявила, что ее муж не хочет больше жить с ней на одной жилплощади. Она отметила, что Константин Богомолов уже давно не в восторге от жизни в Москве и любит побольше времени проводить за городом.
Разговор об элитных апартаментах в доме "Бродский" начался в телеграм-канале "Кровавая барыня".
"Это роскошный, лучший и самый красивый дом в городе, на мой взгляд. Но как я сегодня поняла, мой супруг предпочитает загородную жизнь", – заявила Собчак.
Судя по всему, Богомолов съехал оттуда, раз предпочитает жить в другом месте. Собчак уже несколько лет строит загородный дом. Возможно, там и обосновался Богомолов.