"Алмаз в пупке": Продажную Собчак прижали после шикарного отдыха

Очередной пост Ксении Собчак вызвал неоднозначную реакцию.

Ведущая недавно ездила в Дубай отдыхать и работать. Ксения радостно сообщила подписчикам, что готова советовать места и мероприятия в директ, но те не особо поверили. Однако кадры с шикарного отдыха порадовали многих, поклонники заявили, что хотели бы так же.

Помимо кадров из Эмиратов и рекомендаций с ресторанами Собчак предложила своей аудитории приобрести билеты на хоккейную игру и выступление именитых фигуристок Татьяны Навки и Алины Загитовой. Поклонники не оценили рекламную вставку, намекнув на продажность ведущей, которая отрабатывает потраченные на поездку деньги.

"Прям представляю как Ксюша отвечает всем в Директ и пишет советики (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нда, у меня в ближайшее время поездки максимум в пределах МКАД…и это с учетом всех скидок", "Кого отрекламировать, чтобы тоже улететь в Дубаи?", "Как технично нас отвлекают от главного", "Опять реклама проплаченная... Деньги нужны значит", "Интересно! А как можно отбить поездку!", "А где алмаз в пупке, для пущей светкости?", – написали комментаторы.

Ранее появились слухи о разводе Ксении Собчак и ее мужа Константина Богомолова, супруги даже поехали отдельно на отдых. Более того, режиссер уехал от жены в их загородный дом, так как устал от городской суеты. Однако никакой официальной информации об отношениях в паре нет, все слухи – лишь догадки поклонников.