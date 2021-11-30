Ксения Собчак с рюкзаком курьера еды за спиной удивила народ

"Сделано в России" одна из немногих премий, на которую звездные гости приходят, чтобы не получить ее, а наоборот вручить.
Так, Павел Табаков появился на мероприятии, чтобы лично наградить победителя в номинации "Театр" Евгению Беркович и театральный проект "Дочери COCO", а Александр Цыпкин вручил награду Дмитрию Глуховскому за книгу "Пост. Спастись и сохранить".
Вообще, церемония была очень необычной, стильной, отчасти сюрреалистичной. Ну, когда еще увидишь Ксению Собчак с рюкзаком курьера еды за спиной? А именно так в зале появлялись вручающие призы звезды. Из сумки доставались подарки, статуэтки, бутылки с вином, молча подавался победителям микрофон. А на сцене в этом время падал снег, играло что-то электронно-атональные, люди ждали поезд, ангелы светили светодиодными крыльями...
Народ был удивлен!