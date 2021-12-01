Опозоривший Билана блогер публично покаялся

В последнее время Диме Билану пришлось очень тяжело – на артиста обрушилась мощная волна негатива.

Несколько дней назад блогер с миллионной аудиторией в "Инстаграме" Биржан Ашим снял Диму Билана во время выступления на корпоративе в Казахстане. В своих Сторис молодой человек показал исполнителя в странном состоянии и среди прочего назвал его "обдолбанным", после чего в Сети разразился настоящий скандал.

Осознав, что произошло, казахский блогер вновь вышел на связь с подписчиками и признался, что эта ситуация слишком "раздулась", а он совсем не хотел такого эффекта. Опозоривший Билана молодой человек лишь позже понял, что он сделал.

Биржан Ашим заявил, что он вовсе не собирался "хайповать" на этой ситуации и в конце тех самых Сторис с концерта подчеркнул, что Дима Билан – "крутой артист", однако СМИ выдернули из контекста то, что было выгодно им, а похвалу не заметили.

Теперь молодой человек раскаивается в своем поступке. Он совсем не рад сообщениям с похвалой за то, как ловко он расправился с Биланом. Это получилось случайно, и он призывает людей не злорадствовать. Более того, позже Ашим удалил провокационное видео, но было уже поздно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дима Билан, не дожидаясь скандала, сам вышел в Сторис и отреагировал на произошедшее. Артист объяснил, что его сильно "колбасит".