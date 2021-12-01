Поставлена точка в скандале с лишением Глюкозы родительских прав

Певица Глюкоза предложила оборудовать в школах курилки для старшеклассников. Эта новость шокировала россиян, они тут же стали обсуждать ее в комментариях. Также артистка рассказала о том, что ее 14-летняя дочь сама курит.
"Настолько размыто все расписано: в случае, если родители жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое и психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность, совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих детей. Употребление табачной продукции – является ли это умышленным преступлением против здоровья детей?" – задумался Тимур Кадиев.
В социальных сетях начали размышлять, понесет ли исполнительница какое-то наказание за то, что позволяет дочери такие вольности. Некоторые даже заговорили о лишении ее родительских прав.
"Лишить ее родительских прав за это не смогут – статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации. Там идет перечисление обстоятельств, при которых могут лишить родительских прав. Но а вместе с этим нужно понимать, что там, предположим, не идет упоминание о никотиносодержащей продукции и о вовлечении ребенка, что это может быть обстоятельством для лишения ее родительских прав", – дал комментарий юрист.
Эксперт не исключил, что блондинку может ждать штраф в размере от 2000 до 3000 рублей. Однако, пока информации на этот счет нет.