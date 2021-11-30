"У меня шок": Глюкозу крепко приложили после странных заявлений

Певица Глюкоза дала интервью, в котором бросила бездумную фразу. Ее слова поразили и удивили очень многих. Дело в том, что 14-летняя дочка артистки курит, поэтому ее мама предложила сделать в школах курилки, чтобы наследнице не приходилось бегать за угол.
Конечно, слова блондинки тут же стали обсуждать, а ее саму закидали неприятными сообщениями. Хейтеры и блогер Елена Картсс раскритиковали исполнительницу хита "Снег идет".
"У меня, честно говоря, шок. Я, прочитав такую информацию из уст певицы, мамы, у меня не укладывается в голове. Может мы еще досуговые комнаты в школе организуем? Школа – это школа. Все, что входит в задачи школы, учителей – это обучать, воспитывать здоровое, нормальное поколение. Если у Глюкозы курит ребенок, пьет, не знаю, чем еще занимается, то это ее собственные проблемы. Пускай она приходит домой и у нее будет и курилка, и сауна, все, что она пожелает для своего ребенка", – не сдержалась Елена.
Звезда "Инстаграма" рассказала о том, что была совершенно другого мнения о певице. Когда-то все любили знаменитость, а ее композиции знали наизусть.
"Мое мнение о Наташе теперь сильно поменялось. Конечно, не считаю это нормальным, потому что ребенок в школе должен получать знания, его должны воспитывать учителя и он должен пребывать в здоровой атмосфере. Я полностью не согласна и моя реакция – шок", – высказался блогер.