Сделано важное заявление о последних днях Градского: Был шанс на жизнь

72-летний музыкант перенес коронавирус и имел ряд хронических заболеваний, но до последнего продолжал работать наставником в шоу "Голос" Первого канала. После ковида к проблемам со здоровьем у него добавились трудности с дыханием и тромбоз.
У певца была гипоксия, поэтому он пользовался кислородным концентратором. Медик считает, что у звезды был шанс на жизнь, если бы он не торопился на работу. Ведь в студию его доставляли на носилках.
Кроме того, в некоторых эфирах шоу "Голос" Александр Градский сидел, откинувшись на спинку кресла и невнятно бормоча. По словам Пурясева, такое состояние может указывать на микроинсульты. Но эти нарушения проходят, и мозг восстанавливается. Однако, если проигнорировать этот тревожный сигнал, следующим ударом для организма может стать инсульт и, как следствие, паралич.
После выписки из больницы медики советовали композитору не перенапрягаться и беречь себя, остаться дома до восстановления. Ему рекомендовали сон, прогулки на свежем воздухе и минимум нервного напряжения. Если бы мэтр придерживался этого, то смог бы продлить себе жизнь.
Не секрет, что умственная деятельность требует эмоционального перенапряжения. А работа наставником наш телепроекте была именно таковой.
Как писали "Дни.ру", Александра Градского не стало 28 ноября. Он умер от инфаркта головного мозга. Композитора хоронят 1 декабря в Москве на Ваганьковском.