Похороны Градского: безутешные россияне прощаются с музыкантом

1 декабря в столице провожают в последний путь Александра Градского. Траурная церемония проходит в театре "Градский холл".

Церемония проходит без телекамер. Такое желание изъявила вдова композитора Марина Коташенко. При этом проститься со звездой имеют возможность все желающие. Музыкант оставил безутешными всех, кто любит и ценит хорошую, тонкую музыку.

У ступеней театра, где проходит гражданская панихида, еще задолго до ее начала собралось множество людей, обожавших мэтра за его талант. Среди его поклонников – люди разных возрастов, ведь еще в советские годы Александр Градский прославился как интересный артист и один из основоположников отечественного рока.

Он запомнился как певец, мультиинструменталист и автор песен. В творческой копилке композитора множество хитов. Пожалуй, одним из самых пронзительных и любимых публикой стала песня "Как молоды мы были".

Изначально знаменитость хотели похоронить на Кузьминском кладбище. Именно там, возле родителей, хотел быть похоронен сам Александр Градский. Но родственники музыканта изменили это решение. Звезду упокоят на Ваганьковском кладбище Москвы рядом с сотнями известных людей.

Напомним, в день смерти, 28 ноября, соболезнования в связи с кончиной Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, Алла Пугачева и многие другие. Композитор умер от инфаркта головного мозга. В больницу он поступил за два дня до кончины с подозрением на инсульт. Практически до последнего он работал наставником в шоу "Голос" Первого канала.