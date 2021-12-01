Измена принца Уильяма: Подругу Кейт Миддлтон сочли любовницей ее мужа

Нашумевшая история о неверности в королевской семье взорвала Сеть еще в 2019 году. Кейт Миддлтон и принц Уильям едва не расстались.

Несколько лет назад иностранный таблоид The Touch опубликовал каверзную статью об измене принца Уильяма. Читателю сообщалось не только об интимной ситуации, но и о персоне, которая перешла дорогу Кейт Миддлтон.

В Сети быстро распространились слухи, будто коварной разлучницей стала замужняя подруга герцогини Кембриджской — Роуз Хэнбери. Поговаривали, что эта особа знатного происхождения склонила к измене принца Уильяма, пользуясь доверием Кейт Миддлтон.

Народ искал подтверждение этим шокирующим доводам и все-таки нашел. Журналист Джайлс Корен опубликовал в микроблоге соответствующий пост в адрес Кейт Миддлтон. "Да. Это роман. Я не читал статью, но я знаю о романе. Все знают о романе, дорогуша", — выразился эксперт в области королевской семьи.

В зарубежной прессе писали, что на фоне слухов Кейт Миддлтон и Роуз Хэнбери прекратили всяческое общение, хотя раньше были довольно близки. При этом принц Уильям якобы пытался помирить женщин, но его попытки не увенчались успехом.

В начале 2020 года стало широко известно о встрече герцогов Кембриджских и Роуз Хэнбери на воскресной службе в церкви. Кейт Миддлтон выглядела непоколебимой и улыбчивой, когда шагала с принцем Уильямом под руку. А вот ее экс-подруга явно не находила себе места: часто оглядывалась и излучала напряжение.