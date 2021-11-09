"Потратил около двух миллионов": похоронившего дочь Конкина преследуют напасти

70-летний артист бился за восстановление справедливости. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оказалось, что смерть дочери Владимира Конкина стала результатом халатности со стороны руководства спортклуба.
Теперь директора фитнес-центра Анну Андрианову ждет большой тюремный срок. Дело в том, что на момент ЧП в бассейне не было дежурного медика. Выяснилось, что желание восстановить картину случившегося лишило звезду огромной суммы.
Владимир Конкин потратил большие деньги на оставшуюся сиротой внучку. Теперь девочка живет в семье его племянницы. Представитель актера Юлия Нитченко сообщила, что Владимир Конкин потратил около двух миллионов рублей на похороны дочери, установку памятника, на лечение внучки и ее кружки. По словам женщины, несмотря на то, что громкое дело было в СКР год, Владимир Конкин остался доволен качеством выполненных работ.
Напомним, дочь Владимира Конкина София прожила всего 32 года. Артист не скрывал, что очень тяжело переживает семейную трагедию.
Как писали "Дни.ру", перед Новым годом актер прошел тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным.
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