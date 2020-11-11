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Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери

Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери

Владимир Конкин. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
32-летняя дочь актера Владимира Конкина София умерла в начале осени этого года. У нее осталась десятилетняя дочь Калиса. Безутешный отец погибшей не может оправиться от горя. Однако внучку брать к себе не захотел.
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Телеканалы продолжают муссировать тему смерти дочери Конкина. В студии программы "Судьба человека" появился сам актер и рассказал подробности о жизни семьи после страшной трагедии.

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Как выяснилось, у дочери погибшей Софии – Калисы – при живом деде уже есть опекун. Девочка будет жить в Санкт-Петербурге с племянницей Владимира Конкина. У женщины и ее мужа нет детей, поэтому они сами выступили с такой инициативой, а Конкин не отказал. При этом он уверяет, что будет финансово помогать внучке.

"Мы с сыном Святославом будем посылать средства", – сказал Конкин в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия-1".

Он также добавил, что девочка только начала приходить в себя после шока от смерти матери. На вопрос, почему же 69-летний дед не взял к себе осиротевшую кровиночку, актер ответил однозначно. Сейчас у подростка такой возраст, когда рядом должна быть мать или кто-то, кто ее заменил бы.

В начале осени этого года стало известно, что в бассейне фитнес-центра утонула дочь известного актера Владимира Конкина София. После ее смерти появилась информация о том, что она могла быть пьяна... Причина трагедии до сих пор не установлена.

Автор: 11 ноября 2020, 16:17 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Известная модель предсказала свою смерть

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Калиса?
Алёна, ты там бухаешь жёстко опять?
Гость
Ответить
так видимо сильно дочь любил, что на внучку параллельно
мерзотнейший тип
Гость
Ответить
Какая нафиг Калиса, когда девочку зовуи Алиса!
1

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