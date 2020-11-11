Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери

Телеканалы продолжают муссировать тему смерти дочери Конкина. В студии программы "Судьба человека" появился сам актер и рассказал подробности о жизни семьи после страшной трагедии.
Как выяснилось, у дочери погибшей Софии – Калисы – при живом деде уже есть опекун. Девочка будет жить в Санкт-Петербурге с племянницей Владимира Конкина. У женщины и ее мужа нет детей, поэтому они сами выступили с такой инициативой, а Конкин не отказал. При этом он уверяет, что будет финансово помогать внучке.
"Мы с сыном Святославом будем посылать средства", – сказал Конкин в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия-1".
Он также добавил, что девочка только начала приходить в себя после шока от смерти матери. На вопрос, почему же 69-летний дед не взял к себе осиротевшую кровиночку, актер ответил однозначно. Сейчас у подростка такой возраст, когда рядом должна быть мать или кто-то, кто ее заменил бы.
В начале осени этого года стало известно, что в бассейне фитнес-центра утонула дочь известного актера Владимира Конкина София. После ее смерти появилась информация о том, что она могла быть пьяна... Причина трагедии до сих пор не установлена.
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