69-летний Конкин поборол страшную болезнь

Несмотря на то, что актер лично сообщила о недуге, медицинские работники не застали его дома 1-го января. Врачи настоятельно рекомендовали Конкину соблюдать режим самоизоляции и не подвергать опасности окружающих.
По словам самого Владимира Алексеевича, чувствует он себя прекрасно. Рядом с ним постоянно находится директор Елена Переслени. Стоит отметить, что сожительница артиста тоже сдала тест на коронавирус, но получила отрицательный результат.
Елена рассказала, что эти праздники запомнились не звоном бокалов шампанского, а большим количеством медикаментов.
"Он вылечился от коронавируса. У него пневмония, он дома находится под наблюдением врачей, а заболел еще 27 декабря. Сам вирус убит. Самочувствие сейчас уже лучше, просто восстановление медленно идет", – заявила Переслени.
Девушка добавила, что Владимир Конкин проводит много времени на свежем воздухе. Прогулки способствуют реабилитации актера. Напомним, что Елена не является возлюбленной звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".
Если верить словам Владимира Алексеевича, то ее супруга перед смертью лично попросила женщину позаботиться об артисте. Решая личные вопросы Конкина, она и стала его концертным директором.
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