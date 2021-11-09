Лишь бы не делить с экс-супругом? Гагарина избавилась от большей части в бизнесе

Для того, что Дмитрий Исхаков не отсудил у нее половину компании, Полина Гагарина сделала ее гендиректором своего адвоката
Филиппа Рябченко.
Под брендом ООО "Полина Гагарина" певица выпускает клипы, песни и заключает договоры на концерты. Теперь исполнительница отказалась от большой части собственной доли в бизнесе. Фотограф же не может распоряжаться своими активами без доверенности, а Полине Гагариной принадлежит лишь малая часть в бизнесе.
Звездная пара состояла в браке 2014 по 2020 годы. За эти годы, несмотря на то, что певица зарабатывала намного больше мужа, он может отсудить у нее половину совместно нажитого имущества.
По имеющейся информации, уставный капитал фирмы Полины Гагариной возрос в 2000 раз — до 20 миллионов рублей. Теперь же артистке принадлежат только 0,05% от своей компании. Судя по всему, она готова на все, лишь бы не делить имущество с экс-супругом.
По мнению адвоката Евгения Бранецкого, фотографа справедливо может не устроить получение всего 0,025% бизнеса. По словам юриста, Дмитрий Исхаков может оспорить недавно совершенную сделку.
Напомним, бывший муж Полины Гагариной утверждает, что звезда не дает ему встречаться с дочерью Мией. Дмитрий Исхаков требует у Фемиды защиты своих прав.
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