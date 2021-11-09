"Великие люди!": Редкие фото Пахмутовой и Добронравова ошарашили народ

В инстаграм-аккаунте Станислава Садальского появилась торжественная публикация. С помощью нее актер решил поздравить с 92-летием композитора Александру Пахмутову. Артист опубликовал архивные снимки, на которых запечатлен вместе с именинницей и поэтом-песенником Николаем Добронравовым, который тоже скоро отметит день рождения.
Фотографии талантливых супругов получились по-настоящему душевными. Они лишены постановочных поз и наигранных эмоций. Перед камерой Александра Пахмутова и Николай Добронравов предстали такими, какие есть на самом деле — семейными, искренними, сердечными людьми.
Публикуя поздравление, Станислав Садальский упомянул о том, как удивился Владимир Путин, когда побывал в гостях у именитой пары. Зайдя домой к Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову, президент сильно удивился — не ожидал, что супруги живут достаточно скромно.
Пользователи Сети восхитились редкими снимками, которые попали в "Инстаграм". Народ присоединился к добрым словам артиста, выразив свое почтение имениннице и ее супругу. Александра Пахмутова и Николай Добронравов получили всеобщее признание и благодарность. Им пожелали крепкого здоровья.
"Шедевры нашей современности!", "Любимые! Невероятно талантливые!", "Гордость нации!", "Великие люди!", "Легендарные личности, гениальный творческий союз!", — написали в комментариях.
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