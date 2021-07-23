Маргулис объяснил свою ненависть к Пахмутовой и Добронравову

В проекте "Личные связи" Юрия Костина на его авторском YouTube-канале вышло интервью с Евгением Маргулисом. Известный певец, гитарист, заслуженный артист Российской Федерации рассказал о молодых музыкантах, своем уходе из "Машины Времени" и многом другом.



"В шесть лет в первый раз услышал Александр Галича, – вспоминает Маргулис. – Я не понял ни одного слова. Ну, представь, тебе шесть лет, ты читаешь книжку "Егорка", и вдруг на этом скудном запасе слов слышу такое: "Я не чикался на курсах, не учил сопромат, и вообще в научном мире личность лишняя. Газированной водой торговал автомат, за копейку – без сиропа, за три – с лишкою".

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"Я ничего не понял, – продолжает музыкант. – То есть вроде бы отдельные слова ты понимаешь, но что они обозначают вместе – без понятия. И меня это поразило. И, как бы, первый человек, который меня зацепил до "Битлов" – это был Галич. Второй – Окуджава. Потому что я был знаком с сыном Окуджавы, с Игорем, учился с ним в параллельном классе. И я был дома у Окуджавы, лет в семь. И папа ходил там, мы старались ему не мешать, а он был в творчестве там и что-то там бурчал…"

А вот к композитору Александре Пахмутовой и ее супругу поэту Николая Добронавову, без песен которых в советское время не обходился ни один кремлевский концерт, Евгений Маргулис в молодости относился негативно. "Мы их ненавидели раньше, потому что другого ничего не было, и нам всё это насаждали", – объяснил он.

Прошли годы. "Мы снимали квартирник, посвященный 60-летию полета Гагарина, – улыбается Маргулис. – И была идея – песня Пахмутовой. Потому что Пахмутова и Добронравов – это эпоха. Я думал, что они откажутся. Откажут нам, потому что все-таки пожилые люди. Нет. Спокойно, говорят, пошли. Все им понравилось. И передачу они смотрят, и ум живой".