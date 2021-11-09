Волочкова взорвалась после обвинений в пьянстве

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сейчас находится в Турции, где отдыхает без своего нового возлюбленного Владимира. На курорте танцовщица ни в чем себе не отказывает. Она весело проводит время и наслаждается посещает увеселительные заведения.
На днях ее сняли на видео в ресторане, где она отдыхала после конгресса, на который ее пригласили. Посетители заметили, что Анастасия Волочкова передвигается шаткой походкой и несвязно говорит. Видео выложили в интернет, после чего на балерину обрушилась очередная волна хейта и обвинений в алкоголизме.
Также соседи отеля, в котором остановилась Волочкова, рассказали о непотребном поведении светской львицы. По их словам, в первый день заезда она перебрала со спиртным и устроила балаган.
Судя по всему, Волочкова устала от бесконечных обвинений и подозрений в пьянстве и жестко ответила критикам.
Балерина обиделась на россиян и заявила, что они лезут не в свое дело. По ее мнению, поклонников не должно касаться то, что и сколько налито в ее рюмку, и как она себя при этом ведет.
Волочкова призвала всех отдыхать и расслабляться так, как им хочется, а не обсуждать постороннюю жизнь.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин