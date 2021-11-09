Собчак сделала сенсационное заявление о беременности

Однако брак с Максимом Виторганом поменял многое. Публика отмечала, что активная знаменитость вдруг стала более спокойной и "домашней". О любви артиста к детям знали все, а потому многие предсказывали, что даже Ксения обязательно захочет детей рядом с таким любящим мужчиной. Так и произошло.
Рождение сына Платона стало настоящей сенсацией. Беременная журналистка активно давала интервью и делилась советами по материнству со своей аудиторией. Она отмечала, что интересное положение поменяло многое в ее рутине, но она ни о чем не жалеет. Сейчас Ксения Собчак признает, что сын изменил ее отношение к детям.
Журналистка много времени проводит с наследником. Практически в каждом интервью она рассказывает об успехах мальчика, а также об особенностях их общения. Многих интересует лишь один вопрос – появится ли у Платона брат или сестра, раз Ксения вышла замуж еще раз.
В последнем интервью в честь своего дня рождения Ксения Собчак ответила на него. Она сделала сенсационное заявление и отметила, что хотела бы родить еще одного ребенка. По словам журналистки, это не признание, так как пока она не находится в положении, но в будущем была бы не против, если "Бог даст". Константин Богомолов пока ситуацию не комментировал.
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