Машину разорвало пополам: сын известного юмориста разбился под Петербургом

48-летний сын российского юмориста Семена Альтова разбился в результате аварии на 162-м километре трассы "Скандинавия". Авария произошла 8 ноября около 11:00 мск.
Машина Павла Альтова марки Porsche на высокой скорости протаранила фонарный столб. В результате аварии машину разорвало пополам.
Сына Альтова госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами. По предварительным данным, у Павла диагностирована травма позвоночника и другие не менее серьезные повреждения. Мужчине пришлось проводить экстренную операцию.
Пострадавший в настоящее время госпитализирован в клинику в городе Токсово. По данным медиков, операция прошла успешно. Сейчас состояние сына Альтова оценивается как стабильное.
"Все восстановлено. Руки, ноги, голова работают", – рассказал сатирик в беседе с Пятым каналом.
Он также добавил, что сын мог не справиться с управлением из-за сложных погодных условий. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Подробности выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, Семен Альтов – советский и российский писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссер. Заслуженный деятель искусств России.
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