"Очень нравится он": Возжелавший пах голого Михалкова Фомин вызвал оторопь

Беспринципное ютуб-шоу Comment Out ставит своих участников в неудобное положение, заставляя выполнять неприличные задания. Героем последнего выпуска стал певец Митя Фомин. Согласно правилам проекта, его заставили совершить провокационный поступок, который напрямую коснулся Никиты Михалкова.
Исполнителю хита "Все будет хорошо" пришлось написать дочери режиссера о том, что он желает видеть пах выдающегося кинодеятеля. "По-любому у тебя есть фотки голого отца. Приказываю — скинь! Чтобы мохнатого шмеля было видно! Если что, отец в курсе!" — такой комментарий артист оставил в "Инстаграм" Анны Никитичны.
Когда каверзный текст был готов к отправке, Митя Фомин признался, что неравнодушен к режиссеру и его творчеству. "Мне очень же нравятся его фильмы, да и вообще он сам", — признался поп-исполнитель. Окружающие попросили певца назвать любимые картины Никиты Михалкова, но тот не смог вспомнить названия.
Своим поведением Митя Фомин вызвал у зрителей оторопь. Однако многие поддержали самоиронию артиста и похвалили его за неординарные поступки. "Митя крутой чувак! Уважуха ему", "Фомин молодец! Хорошо держался", — выразились пользователи Сети. А вот дочь Никиты Михалкова на комментарий певца так и не ответила.
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