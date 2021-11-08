"Все друзья над ней смеются": Борисова молит о помощи спивающейся Волочковой

Недавно в Сети появилось видео, на кадрах которого 45-летняя бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова бессвязно говорит с посетителями ресторана и шаткой походкой идет по заведению в коротком коктейльном платье и на высоких каблуках.
Ведущая Дана Борисова уверена, что налицо серьезные проблемы со здоровьем у балерины, о чем она неоднократно говорила. Борисова недоумевает от того, почему все коллеги по шоу-бизнесу лицемерно молчат и не желают помочь губящей себя Волочковой.
Дана Борисова, которая на личном горьком опыте узнала, что такое зависимость, не раз предлагала Анастасии Волочковой помощь. Она могла бы посоветовать ей хороших специалистов, которые помогли бы ей справиться с алкоголизмом. Но Волочкова отрицает наличие у нее проблем, что еще страшнее, считает Борисова.
Нашумевшее видео из ресторана в Турции еще больше напугали Дану Борисову.
Телеведущая добавила, что Волочкова утверждает, что "пьет только просекко и всего несколько бокалов". "Все друзья над ней смеются", – заключила Борисова.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что шпагаты Анастасии Волочковой разоблачили в Сети. Очевидцы сняли на видео, как посторонний мужчина держит ее за спину, пока балерина изображала сложный элемент.
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