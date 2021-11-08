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Шоу-бизнес
"Все друзья над ней смеются": Борисова молит о помощи спивающейся Волочковой

"Все друзья над ней смеются": Борисова молит о помощи спивающейся Волочковой

Дана Борисова призвала коллег помочь Анастасии Волочковой со старой проблемой.
прочитано 1662 раза

Недавно в Сети появилось видео, на кадрах которого 45-летняя бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова бессвязно говорит с посетителями ресторана и шаткой походкой идет по заведению в коротком коктейльном платье и на высоких каблуках.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Ведущая Дана Борисова уверена, что налицо серьезные проблемы со здоровьем у балерины, о чем она неоднократно говорила. Борисова недоумевает от того, почему все коллеги по шоу-бизнесу лицемерно молчат и не желают помочь губящей себя Волочковой.

Дана Борисова, которая на личном горьком опыте узнала, что такое зависимость, не раз предлагала Анастасии Волочковой помощь. Она могла бы посоветовать ей хороших специалистов, которые помогли бы ей справиться с алкоголизмом. Но Волочкова отрицает наличие у нее проблем, что еще страшнее, считает Борисова.

Нашумевшее видео из ресторана в Турции еще больше напугали Дану Борисову.

Телеведущая добавила, что Волочкова утверждает, что "пьет только просекко и всего несколько бокалов". "Все друзья над ней смеются", – заключила Борисова.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что шпагаты Анастасии Волочковой разоблачили в Сети. Очевидцы сняли на видео, как посторонний мужчина держит ее за спину, пока балерина изображала сложный элемент.

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Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2021, 16:57 Источник: Life ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость889704
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Гость894757
Достопримечательность Бельгийского Брюсселя- писающий мальчик. Достпримечательность тухлого российского шоу-бизнеса Писающая Корова волОЧКОва. Народное достояние. Скоро царёк медальку ей вручит.
А сама же"Писающая-Корова"чувствую скоро шпагаты-раком будет делать от неустойчивости из за похмелишка?!!!))) Недавно она была в каком то ресторане за границей вроде где то,и там приставала ко всем пьяная-в дубу,аж стыдно просто!!!
Гость894757
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Достопримечательность Бельгийского Брюсселя- писающий мальчик. Достпримечательность тухлого российского шоу-бизнеса Писающая Корова волОЧКОва. Народное достояние. Скоро царёк медальку ей вручит.
Митя
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Дана решила напомнить о себе???? Не выйдет- обе никому не нужные и больные на голову дамы- проститутка-наркоманка и пьющий фрик- смех
Гость889611
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Искренне жалко всероссийскую писающую шпагатчицу
1

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