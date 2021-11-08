Мужик держал за спину: старушку Волочкову под руки раскладывали на шпагат

Бывшая прима Большого театра уже давно сделала своей визитной карточкой безукоризненные шпагаты, которые она демонстрирует на каждом углу. Как выяснилось, элемент дается ей уже не так то просто.
В Сети появилось обличающее видео, на кадрах которого еле двигающуюся Анастасию Волочкову мужчина держит сзади за спину, пока та кое как раскладывает свои ноги по перилам моста. Поклонники сняли происходящее на видео, отметив, что старушка-Волочкова мол уже не та и самостоятельно держаться на перилах мостика не может.
Впрочем, сама Анастасия Волочкова не раз говорила, что ее шпагаты уникальны, а повторять их может быть опасно для жизни. Теперь эти слова явно нашли подтверждение.
Кадры были сделаны во время отдыха 45-летней Анастасии Волочковой в Турции, куда она отправилась без своего нового возлюбленного Владимира, который остался работать в Москве.
Поклонники тут же принялись обсуждать увиденные кадры. "Так вот как создаются ее фирменные шпагаты", – судачат фолловеры.
Ранее балерина продемонстрировала фирменный шпагат на балконе у приятельницы. Мимо широко раздвинувшей ноги Волочковой в это время по улице как ни в чем не бывало шли прохожие.
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