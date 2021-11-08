"Закрыли все": Сгинувшая из Крыма Ротару ждет возвращения полуострова Украине

Знаменитая артистка София Ротару является патриотом своей страны, рассчитывая, что Крым все-таки вернется в состав Украины. О намерениях звезды сообщила ее сестра Аурика в свежем интервью. По словам женщины, певица уже около пяти лет не посещала Ялту, хотя там у нее находится шикарное имение. София Ротару владеет элитным отелем "Вилла София", но в последние годы его даже не навещает, теряя деньги.
Ранее знаменитость пыталась продать роскошную гостиницу, но сделка не увенчалась успехом. Аурика Ротару рассказала, что теперь недвижимость не функционирует должным образом, поскольку хозяйка надеется на политические перемены. "Закрыли все и стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма", — выразилась родственница Софии Ротару.
Сейчас певица располагается в историческом районе на юге Киева в большом доме вместе с членами семьи. Артистка делит жилплощадь с сыном и невесткой. Внук Софии Ротару вернулся на родину после окончания обучения, а внучка получает образование в США.
Напомним, у исполнительницы хита "Червона рута" заподозрили болезнь Паркинсона. Это произошло после того, как София Ротару выступила на мероприятии с постоянно трясущейся рукой. Родственница певицы заявила, что та умирать не собирается, успокоив буйных фанатов.
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