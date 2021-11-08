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"Закрыли все": Сгинувшая из Крыма Ротару ждет возвращения полуострова Украине

"Закрыли все": Сгинувшая из Крыма Ротару ждет возвращения полуострова Украине

Вкрылись планы исполнительницы хита "Белый танец". София Ротару бросила ценную недвижимость в России.

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прочитано 1613 раз

Знаменитая артистка София Ротару является патриотом своей страны, рассчитывая, что Крым все-таки вернется в состав Украины. О намерениях звезды сообщила ее сестра Аурика в свежем интервью. По словам женщины, певица уже около пяти лет не посещала Ялту, хотя там у нее находится шикарное имение. София Ротару владеет элитным отелем "Вилла София", но в последние годы его даже не навещает, теряя деньги.

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Ранее знаменитость пыталась продать роскошную гостиницу, но сделка не увенчалась успехом. Аурика Ротару рассказала, что теперь недвижимость не функционирует должным образом, поскольку хозяйка надеется на политические перемены. "Закрыли все и стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма", — выразилась родственница Софии Ротару.

Сейчас певица располагается в историческом районе на юге Киева в большом доме вместе с членами семьи. Артистка делит жилплощадь с сыном и невесткой. Внук Софии Ротару вернулся на родину после окончания обучения, а внучка получает образование в США.

Напомним, у исполнительницы хита "Червона рута" заподозрили болезнь Паркинсона. Это произошло после того, как София Ротару выступила на мероприятии с постоянно трясущейся рукой. Родственница певицы заявила, что та умирать не собирается, успокоив буйных фанатов.


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Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2021, 16:28 Источник: Youtube/DOROTYE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву

комментарии

Ответить:

Радмила Ялтушка
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Вилла "София" в Ялте, пятый год используется как элитный публичный дом. Сонке- спасибо. Только на кроватях, <цензура>, съэкономила. Пружины давят в зад при половых сношениях.
Гость895116
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Гость895118
Как же вам не стыдно.вы попробуйте завоюйте такое имя и славу, как София ротару.ее люди будут помнить на века.она такую радость людям несла.знаете давайте богу божье отдадим, а кесарю кесарево.
На какие века её помнить будут?-вы в своём уме?Видимо кроме концертов по первому каналу в застойные времена ничего лучше и не слышали!
Гость895118
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Лаванда Ивасюк
Готовит лыжи, приползти на эксгумацию под названием "Песня года". А то уже и позабыли королеву фанерного кривляния. Морду отутюжила, фанера- готова. Приедет с протянутой рукой, за копеечкой!
Как же вам не стыдно.вы попробуйте завоюйте такое имя и славу, как София ротару.ее люди будут помнить на века.она такую радость людям несла.знаете давайте богу божье отдадим, а кесарю кесарево.
А
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Гость894599
Гнилуха мракобесная
ты жируха гниложопая!
У
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Гость890301
Эта старая фанерщица с трясущими руками и жадная до денег размечталась.Крыса хохлядская без чести и гордости приперлась в Россию с протянутой рукой.Палкой ее гнать из России.
тебя что ли просить едет, голь перекатная?
Скорее
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Гость894599
скорее она подохнет, чем Крым вернется Украине
сдохнешь ты, путиноид!
Гость894820
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На деньги россиян ротарин сынок жирует в Киеве,внуки учатся в штатах-думайте люди когда отдаёте немалые деньги за фанеру,живое исполнение давно кануло в лету.
Гость 918235
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Клааааасссс! Ништяк! Оччччень позитивный материал, Дни Ру, спасибище огроменное. Ежовой отдельное мерси.
Гость894813
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Беспринципная и алчная хуторянка,помнится на концертах сама все ряды обходила-все цветы собирала,даже кто то из юмористов продёрнул её за это.
Гость894757
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Вилла "София" в Ялте, давно стала притоном для бомжей.
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