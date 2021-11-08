Гагариной и Басте устроили разбор полетов

2021 год постепенно подходит к концу, а значит, пора подводить его итоги. Педагог по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова оценила главные хиты лучших исполнителей 2021-го на основе опроса ВЦИОМ.
Эксперт оценила лидеров опроса. В рейтинг вошли Полина Гагарина, Пелагея, Олег Газманов, Баста.
У Гагариной за 17 лет работы на сцене сильно изменилась внешность, репертуар, она стала более подвижной и выносливой на сцене. Особенно высоко педагог отметила песню Гагариной "Вчера".
"Полина одна из немногих в нашем шоу-бизнесе, кто умеет активно двигаться на сцене и при этом отлично петь живьем, не задыхаясь", – заключила эксперт.
Олег Газманов на сцене 53 года. Он всегда выступает живьем. В его новом альбоме "7:0" педагог по вокалу усмотрела традиционные мотивы артиста, который не изменяет себе. Он всегда искренен, его песни не оттюнены на электропультах, Газманов воспевает героев нашего времени. Раньше – офицеров, сейчас – врачей. Это слышно в его новой песне "Скорая помощь".
Еще одним лидером опроса ВЦИОМ стал рэпер Баста. По словам педагога по вокалу, этот исполнитель отличается умением объединять поколения.
Пелагею эксперт назвал уникальной жанровой артисткой, музыку которой понимают не все. Однако, судя по результатам опроса, у многих россиян сложился прекрасный музыкальный вкус.
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