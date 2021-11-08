"Культурка низких смыслов": Будина взорвалась из-за откровенного разврата на сцене

Уже в следующем месяце на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда в рамках фестиваля NET планируют показать очень своеобразную и смелую постановку датского хореографа Метте Ингвартсен под названием "21". Этот излишне откровенный перформанс с участием обнаженных актеров пытаются представить как нечто новаторское, однако актриса Ольга Будина относит его к поистине деструктивному контенту, продвижение которого идет в нашей стране с большой скоростью.
Возмущенная актриса в комментарии телеканалу "Царьград" назвала постановку "клубком обнаженных тел". Будина в ужасе от того, что этот, по ее мнению, антихудожественный спектакль собираются показать на сцене государственного бюджетного учреждения культуры.
Не меньше этого откровенно развратного перформанса Будину возмущает и другая якобы новаторская постановка, которую планируют продемонстрировать в рамках того же фестиваля, – это "Три сестры" в постгуманистическом мире". По словам актрисы, на сцене прозвучат откровения датского гея о трудностях его каминг-аута.
"Культура превращается в "культурку низких смыслов" и сеет разлад между поколениями!" – взорвалась артистка.
Ольга Будина уверена в том, что в нашей стране уже развязана настоящая война за сознание детей. Звезда бьет тревогу и просит всех высказаться, а не оставаться равнодушными.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что пропавшая с экранов Ольга Будина рассказала о беде.
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