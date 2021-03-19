"Мы знаем их по именам": Будина обозвала вываливающих грязное белье коллег медийными клоунами

В свежем интервью Ольга Будина объяснила, что актеры и режиссеры, разбирая то или иное произведение, определяют сверхзадачу. В советские времена в центре всегда находились идеи коммунизма, сегодня все движется к трансгуманизму. По мнению актрисы "Граница. Таежный роман", главный инструмент нового процесса – цифровизация.
Будина считает, что все мы живем в эпоху мировой революции и информационной войны, и тому есть масса доказательств. Например, последние экономические реформы, рекламы банковских кредитов, "тупые" шоу и сериалы в телеэфире. "Сенсационные признания медийных клоунов! Мы знаем их по именам, не буду называть", - набросилась на коллег Ольга.
Звезда сериала "Граница. Таежный роман" добавила, что события создаются искусственно и в этом информационном шуме невозможно заметить, что всеми нами манипулируют. Ольга Будина считает, что увидеть реальность сегодня практически невозможно.
Интересно, что в 2018 году Ольга Будина сама участвовала в ток-шоу. В студии программы "Секрет на миллион" артистка рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о непростых периодах собственной жизни.
Отметим, в последнее время отечественные знаменитости с удовольствием делятся откровениями о личной жизни и воспоминаниями о коллегах в рамках различных ток-шоу. За пикантные подробности артисты и певцы до пандемии коронавируса получали солидные гонорары. Так, например, дочери Марии Шукшиной, Анне за участие в съемках телевизионщики заплатили два миллиона рублей. За эти деньги наследница снялась в целом цикле выпусков.
Между тем не так давно шоумен Андрей Малахов поведал, что COVID-19 сказался на индустрии. Теперь телевизионщики даже за самый громкий эксклюзив платят не более полумиллиона.
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