"Вся жизнь – борьба": Собчак выдает себя за другого человека

Ксения Собчак высказала свое мнение в сторис. Специалист по работе с мышлением Ольга Грибова дала свою оценку словам телеведущей.

Ксения Собчак к себе в сторис выложила мнение одного подписчика о том, что шоу-бизнес – это не цирк, а дом "брошенных, обиженных и травмированных детей, которые за перформансом прячут боль, неуверенность и страхи.

"Я давно это поняла. И про себя в том числе", – честно ответила блондинка.

Телеведущая всегда выглядит сильной и уверенной в себе женщиной, у которой нет никаких страхов и комплексов. Видимо, все не совсем так. Супруга Константина Богомолова не уточнила, что именно она скрывает от своих поклонников. Известно лишь то, что в жизни она не такая, как на телеэкранах. Зрители видят ее совсем другим человеком, не таким, каким она является на самом деле.

"Вся ее жизнь – борьба. Она много боролась для того, чтобы заработать ту известность, которая у нее есть. Она стала мудрее, чем была раньше. Конечно, уверенным в себе человеком не назовешь ее, ведь уверенные в себе люди не топят других и они не высмеивают людей. С точки зрения поведения, ее жизнь – это хайп, высвечивание острых тем. Как иначе подогревать к себе интерес? Ведь если не было бы этого резонанса, хайпа, остроты, сомнительных высказываний, то интерес к ней давно бы пропал. Я бы не назвала это маской, это стратегия ее. Стратегия – быть на волне, быть известной, быть нужной. В этом нет достоинства, но оно никогда не было ее фишкой, заветным качеством", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ольга Грибова.

Несмотря на психологические проблемы, которые у бывшей Виторгана, возможно, есть или когда-то были, в целом, у нее все прекрасно. У звезды есть любимый муж, сын и работа, которое приносит ей удовольствие.

"Для кого-то ее жизнь является жизнью мечты. У нее всегда все было хорошо и будет все хорошо. Она признала, что больше и больше людей стремятся к осознанной жизни, они учатся чувствовать, учатся жить в согласии с собой, ищут что-то, пошли учиться", – подытожил эксперт.