Взбешенный Лазарев набросился на Баскова на глазах у всей страны: Без него было бы лучше!

Артисты вместе ведут шоу "Дуэты". На этот раз ситуация вышла из-под контроля.

Знаменитости знают друг друга давно и вместе прошли через множество различных испытаний. Известно, что они не являются близкими друзьями, но их отношения всегда были теплыми и открытыми. Этот факт видно невооруженным глазом, а потому харизматичный тандем сразу же пришелся по душе публике.

Сергей Лазарев и Николай Басков с большим удовольствием поют вместе и активно шутят. Однако иногда даже у таких профессионалов случаются публичные разногласия. В последнем выпуске программы на сцену вышел Миша Марвин. Его "партнером" стал рэпер Natan. Вместе знаменитости исполнили один из хитов Валерия Меладзе.

В какой-то момент "натуральный блондин" настолько проникся дуэтом, что решился помочь исполнителям. Он принялся громко и чувственно подпевать артистам, от чего они сперва слегка опешили. При этом никакой негативной реакции со стороны участников не было, они лишь были удивлены. Вышел из себя на этом моменте второй ведущий шоу. Ему показалось непозволительным поведение коллеги.

Сергей Лазарев никогда не был конфликтным человеком. Однако, видимо, здесь он просто не смог сдержаться. На глазах у всей страны певец отметил, что считает поступок артиста не совсем корректным. По его словам, Николай Басков якобы просто пытается напомнить о себе в любой ситуации. Исполнитель не растерялся и отметил, что у него просто "душа поет". Однако это не успокоило соведущего. Он похвалил артистов на сцене, но подчеркнул, что "без Коли было бы лучше".

