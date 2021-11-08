Панайотов разрыдался из-за внезапного появления Началовой

Александр Панайотов исполнил известную композицию Юлии Началовой "Герой не моего романа".

На днях певец принял участие в популярном музыкальном шоу "Дуэты" на телеканале "Россия-1". Согласно условиям проекта, артисты исполняют какую-то песню дуэтом, но вплоть до самого конца не знают, с кем именно им придется петь. Так было и с Александром Панайотовым. Мужчина даже не представлял, что ему предстоит выступать вместе с дочерью Юлии Началовой – Верой, но сразу все понял, как только девушка запела.

Когда же исполнитель увидел повзрослевшую дочь покойной певицы, он не смог сдержать чувств – на глазах появились настоящие слезы. Панайотов был до глубины души поражен: он понял, что Началова продолжает жить в своей наследнице и будто вместе с ней внезапно появилась на сцене.

"Юля в ней живет, и я на этой сцене ощущал, что она была с нами," – объяснил свое состояние музыкант.

Панайотов признался, что он всегда плачет, когда исполняет композицию покойной звезды, однако обычно это происходит у него дома. Теперь же чувства захлестнули артиста прямо на сцене – так явно он вдруг "ощутил вибрации" самой Юлии.

Впрочем, выступление Веры растрогало не только ее напарника. Все присутствующие в зале и даже зрители, находящиеся по другую сторону экрана, были тронуты до глубины души. Многие отметили, что юная Вера очень сильно напоминает покойную мать.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что повзрослевшая дочь затмила умершую Юлию Началову.