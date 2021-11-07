Сестра назвала срок жизни Софии Ротару после новостей о болезни

Недавно в СМИ появилась информация о том, что 74-летняя певица София Ротару тяжело больна. Все началось с видео, на кадрах которых у звезды якобы трясутся руки. Невролог, посмотрев кадры, заявил, что налицо необратимые процессы.
Предполагалось даже, что звезда не появится на ежегодном новогоднем концерте "Песня года". Между тем съемки программы уже начинаются.
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару решила прокомментировать противоречивую информацию. Женщина опровергла слухи о недуге у звезды. Сестра Ротару назвала это сплетнями.
При этом родственница звезды не понимает, кому может быть выгодно запускать в информационное пространство такие новости. По ее словам, София Ротару прекрасно себя чувствует, умирать не собирается и проживет еще долго.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что у Софии Ротару подозревают болезнь Паркинсона из-за трясущихся рук.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин