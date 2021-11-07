Шаляпин сел в лужу после смерти жены: Я абсолютно бедный человек

Певец Прохор Шаляпин переживает не лучшие времена. Совсем недавно артист потерял супругу всего через несколько месяце после свадьбы.
Из-за эпатажного образа общественность засомневалась в искренности слов и эмоций Шаляпина, подвергнув его жесткой критике. При этом пресса с удовольствием смаковала все подробности личной жизни финалиста проекта "Фабрика звезд-6".
Как стало известно из свежего выпуска программы "Ты не поверишь!", теперь Прохор столкнулся с новой проблемой. Дело в том, что перед кончиной жена певца Татьяна Дэвис успела приобрести в российской столице несколько квартир, которые были оформлены на Шаляпина.
Артист планировал сдавать их, но для этого требуется сделать ремонт. На подобные манипуляции у Шаляпина попросту нет денег. Певец посетовал на то, что живет на окраине Москвы и испытывает финансовые трудности. "Я абсолютно бедный человек", — цитируют Шаляпина СМИ.
Стоит отметить, что певец поддерживает хорошие отношения с родителями скончавшейся жены. При этом они обеспеченные люди и в материальной помощи не нуждаются. Родителям Татьяны Дэвис нужны от Прохора Шаляпина лишь моральная поддержка и общение.
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