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Шоу-бизнес
Шаляпин сел в лужу после смерти жены: Я абсолютно бедный человек

Шаляпин сел в лужу после смерти жены: Я абсолютно бедный человек

У Прохора Шаляпина нет денег на ремонт подаренных скончавшейся женой квартир. Артист очень хотел бы сдавать недвижимость.

Продолжение: Возбужденные пенсионерки извели 37-летнего Шаляпина: Еле на ногах стоят
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Певец Прохор Шаляпин переживает не лучшие времена. Совсем недавно артист потерял супругу всего через несколько месяце после свадьбы.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Из-за эпатажного образа общественность засомневалась в искренности слов и эмоций Шаляпина, подвергнув его жесткой критике. При этом пресса с удовольствием смаковала все подробности личной жизни финалиста проекта "Фабрика звезд-6".

Как стало известно из свежего выпуска программы "Ты не поверишь!", теперь Прохор столкнулся с новой проблемой. Дело в том, что перед кончиной жена певца Татьяна Дэвис успела приобрести в российской столице несколько квартир, которые были оформлены на Шаляпина.

Артист планировал сдавать их, но для этого требуется сделать ремонт. На подобные манипуляции у Шаляпина попросту нет денег. Певец посетовал на то, что живет на окраине Москвы и испытывает финансовые трудности. "Я абсолютно бедный человек", — цитируют Шаляпина СМИ.

Стоит отметить, что певец поддерживает хорошие отношения с родителями скончавшейся жены. При этом они обеспеченные люди и в материальной помощи не нуждаются. Родителям Татьяны Дэвис нужны от Прохора Шаляпина лишь моральная поддержка и общение.

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Прохор Шаляпин. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2021, 13:07 Источник: Программа "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость894912
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когда же этот сексот сдохнет? надоел
Поэтесса Алла
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Гость892780
А мама Андрюшки, в постоянных горохах, оказалась мошенницей, по ней тюрьма плачет
Хочу вас успокоить,никто её никуда не посадит. Очередной лохотрон из уст Прохора Шляпина,как всегда придуманный сценарий от бездарно режиссёра!))) Скоро закончится сериал от семьи Маши Распутиной, и следом начнётся другая история от семьи Андрюхи Захаренкова(он же Прохор Шаляпин)<цензура>, как шальные деньги манят и зовут!)))
Гость894745
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согласен
Дато
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Эскорт услугами перестали пользоваться и голубок пошёл по миру?
Гость892780
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А мама Андрюшки, в постоянных горохах, оказалась мошенницей, по ней тюрьма плачет
ЛИКА
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Недавно показывали особняк.который он занимает и я бы на его месте вообше постнеснялас ь такое говоритьт Ему подарили 7по 15-20 миллионов квартир трендид -просто противно Постеснялся бы вообще вылезть и сколько можно ,практически ежедневно показываать эту рожу и писать онемЗациклились на этой дешевке Зватит Забудьте--НАДОЕЛ,пуще паренойрепыЧто.--не о ком писать больше--одни альфонсы в фаворитах-чекнулись вообще
Гость892780
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Да, мы уже поняли по фото без штанов, абсолютно бедный, голый и неприкаянный, старушки, НА СТАРТ
Вера Горячая
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Поэтесса Алла
Точно,идиотизм-бесконечен!)))Прохор,так заврался,такоооое несёт!? Уже насочиняли о том,что его маман уголовникам помогала!)))Кто поверит в этот сумасшедший бред!?.. Хотя, тема уже готова и вперёд к Малахову, и Борисову!))) Бедный Малахов уже облысел от вранья, и стал парик носить...
Малахов в доле. От обговоренного гонорара он имеет хороший куш. Не зря у него одни и те же кретины: то спившаяся идиотка Азиза с голубым мужем итальянцем из Липецка, то Шаляпин, то Алибасов с "Кротом". Одна и таже туса. Пронька- подружка Прони. ДеФки всегда смогут один болт на двоих поделить.
Поэтесса Алла
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Вера Горячая
Этот идиотизм- бесконечен. Шизоид заигрался не на шутку. Придумать виртуальную <цензура>, тотчас похоронить её и получать сострадания. Там и песня похоронная была наготове..... На эфиры перестали звать, в <цензура> за деньги перестали шлифовать...Переселите его с окраины в Мавзолей!
Точно,идиотизм-бесконечен!)))Прохор,так заврался,такоооое несёт!? Уже насочиняли о том,что его маман уголовникам помогала!)))Кто поверит в этот сумасшедший бред!?.. Хотя, тема уже готова и вперёд к Малахову, и Борисову!))) Бедный Малахов уже облысел от вранья, и стал парик носить...
..
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пусть без ремонта сдает,или жаба душит,меньше денег получит ? чай не совсем убитые квартиры,наверно, покупали,что без ремонта никто не въедет,или уже не тот контингент будет? тогда только сидеть ему на жъопе ровно и оплакивать судьбу свою горькую,имея 4 квартиры и живя в 5й,рыдай проша,ни хърена ты не можешь,только с баушками куролесить...
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