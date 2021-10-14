"Человеческие чувства ей не знакомы": оплеванный Шаляпин решил наказать Цымбалюк-Романовскую

Прохор Шаляпин отреагировал на нападки бывшей пассии. Певец пригрозил пианистке судом.

Артист считает, что экс-супруга Армена Джигарханяна пиарится на его имени, а также на памяти бывшего мужа, чтобы обогатиться. Адвокат исполнителя Александр Бенхин заявил, что по просьбе Прохора Шаляпина подготовил официальное письмо в адрес СМИ и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Правозащитник отметил, что пока это досудебная претензия. Однако, если пианистка не угомонится, певец будет обращаться в суд. По словам звезды, он хочет запретить экс-избраннице использовать его имя в своих корыстных целях.

Так, Прохор Шаляпин напомнил, что пианистка оскорбительно отзывалась о нем и его покойной жене-миллионерше Татьяне Дэвис. По мнению певца, Цымбалюк-Романовская хочет получить цитируемость в СМИ и заработать.

Прохор Шаляпин заявил, что не общается с бывшей пассией уже два года. Он хочет, чтобы пианистка оставила его в покое. При этом он добавил, что "нормальные человеческие чувства ей не знакомы", потому он и пошел на крайние меры.

Напомним, после кончины жены исполнителя экс-супруга Джигарханяна публично обвинила артиста в обмане, заявив, что не верит в его россказни. Как писали "Дни.ру", недавно пианистка снова плюнула в певца, заявив, что он одевается на рынке и во всем старается подражать Филиппу Киркорову.