Неизлечимо: Безвольно дергающейся Ротару выдали заключение болезни

Украинская певица София Ротару редко появляется в России, но карьеру при этом не бросает. 74-летняя артистка продолжает восхищать голосом публику на различных концертах и мероприятиях. Так, недавно звезда выступила на корпоративе в Германии, но несколько огорчила фанатов своим состоянием. У знаменитости постоянно тряслась рука, причем даже не в такт музыке.
Сотрудники портала BLITZ+ выяснили, что безвольно дергающейся Софии Ротару деваться некуда — дрожание рук связано с необратимыми процессами в организме вследствие возраста и возможных недугов. Про тремор конечностей подробнее рассказала доктор медицинских наук Валида Исанова.
Врач уточнила, в таких случаях, как у Софии Ротару, нужно обязательно пройти обследование в клинике. Требуется полностью проверить функции организма, чтобы знать врага в лицо. По словам эксперта, нужно выявить причину патологии.
Согласно заключению невролога, налицо проявление симптоматики экстрапидийной системы — совокупности структур головного мозга, отвечающих за управление движениями. Как сообщила Валида Исанова, помочь одолеть этот недуг медицина не может. "Дают в некоторых случаях лекарства, но это мало помогает. Таких и препаратов нет", — уточнила врач.
Напомним, в Сети подозревают, что София Ротару страдает от болезни Паркинсона. Однако все это лишь предположения, официально о своем диагнозе звезда пока не сообщала.
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