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Шоу-бизнес
Неизлечимо: Безвольно дергающейся Ротару выдали заключение болезни

Неизлечимо: Безвольно дергающейся Ротару выдали заключение болезни

Опытный невролог Валида Исанова рассказала о беде, в которую попала София Ротару.

Продолжение: Сестра назвала срок жизни Софии Ротару после новостей о болезни
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Украинская певица София Ротару редко появляется в России, но карьеру при этом не бросает. 74-летняя артистка продолжает восхищать голосом публику на различных концертах и мероприятиях. Так, недавно звезда выступила на корпоративе в Германии, но несколько огорчила фанатов своим состоянием. У знаменитости постоянно тряслась рука, причем даже не в такт музыке.

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У 74-летней Ротару из-за трясущихся рук подозревают болезнь Паркинсона

София Ротару

София Ротару певица, актриса

Сотрудники портала BLITZ+ выяснили, что безвольно дергающейся Софии Ротару деваться некуда — дрожание рук связано с необратимыми процессами в организме вследствие возраста и возможных недугов. Про тремор конечностей подробнее рассказала доктор медицинских наук Валида Исанова.

Врач уточнила, в таких случаях, как у Софии Ротару, нужно обязательно пройти обследование в клинике. Требуется полностью проверить функции организма, чтобы знать врага в лицо. По словам эксперта, нужно выявить причину патологии.

Согласно заключению невролога, налицо проявление симптоматики экстрапидийной системы — совокупности структур головного мозга, отвечающих за управление движениями. Как сообщила Валида Исанова, помочь одолеть этот недуг медицина не может. "Дают в некоторых случаях лекарства, но это мало помогает. Таких и препаратов нет", — уточнила врач.

Напомним, в Сети подозревают, что София Ротару страдает от болезни Паркинсона. Однако все это лишь предположения, официально о своем диагнозе звезда пока не сообщала.


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София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 16:36 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

комментарии

Ответить:

Жильда Тикасева
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Пугачиха мудрее себя вела с деньгами, когда её звали поразвлекать жующие толстосумы. Жидовке деньги привози заранее, за месяц и при ней пересчитывали. Пугачева за месяц отдёржается, отнесёт всё до цента в казино и идёт фанерить, как музейный экспонат со своими частушками фанерными.
фанатик Ротару
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у рвотару уже бошка от старческого гальванизма ходит ходуном не первый год как вчерашний холодец...Ротарухлядь уже и под ёлку падала.и под пианину и просто в обморок...по её морде видно что стринги ей жмут)
Лаванда Ивасюк
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Хороша артистка- всю жизнь под фанеру кривляется и косит лавандосы с лохов. А то, что это чистой воды мошенничество- правосудие закрывает на это глаза?
Гость893985
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Солима Гарипава
Трижды пересчитать 50 000$ Номиналом по 20 $, перед выходом к "любимой" корпоративной публике. Не только руки будут дёргаться, но и анальное отверстие
Так она с памперсом для подстраховки выходит-возраст однако!
Гость893983
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Она очень жадная до денег ,не уважаю ее
Гость889055
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« безвольно дергающейся Софии Ротару деваться некуда» Ежова, у Ротару дрожит только одна рука. Вот если она будет безвольно дергаться и у неё отключится головной мозг, то она найдёт куда деваться. Она будет работать журналистом в дне. ру, как ты. Судя по твоим статейкам, тут мозг не нужен вообще.
Солима Гарипава
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Трижды пересчитать 50 000$ Номиналом по 20 $, перед выходом к "любимой" корпоративной публике. Не только руки будут дёргаться, но и анальное отверстие
Гость890301
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Жадная до денег фанерщица никак не поймет,что старая и больная.Но денег-то все мало и мало.Всю эту старую гвардию уже пора к психиатрам отправлять.Все им кажется,что востребованы,старушки эти.
Гость893683
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Ежова, ты правда повеселила:у певицы тряслась рука,причём даже не в такт музыки!Этой певице давно надо было эстраду покинуть и достойно отдыхать дома,но банальная жадность....
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