"Это осознанно": Бывший муж Гагариной открестился от отношений с женщинами

Пока Полина Гагарина развлекается с новым кавалером, ее экс-супруг Дмитрий Исхаков рассказал о личной жизни.

Исполнительница хита "Обезоружена" и фотограф Дмитрий Исхаков официально расторгли брак 28 декабря в канун Нового года. С тех пор у каждого из них появилась возможность устроить личную жизнь с абсолютной свободой. В итоге Полина Гагарина периодически подогревает слухи о новом романе, а ее экс-супруг отказался от любовных отношений с женщинами из-за смены приоритетов.

Ранее Дмитрий Исхаков признавался, что пробовал искать избранницу на сайте знакомств, но попытки не увенчались успехом. Теперь же фотограф заявил, что его сердце свободно, но привлекать к себе женское внимание он не желает.

Дело в том, что после развода жизнь мужчины заметно изменилась. Он потерял супругу, но взамен получил много дополнительного времени и ресурсов. Теперь Дмитрий Исхаков углубился в рабочие процессы, которые в период отсутствия личной жизни проходят достаточно продуктивно. "Энергия неизрасходованная идет на творчество. И я этому сейчас очень рад, я это осознанно делаю", — пояснил экс-супруг Полины Гагариной.

Однако одиночество мужчине пока не грозит. Дмитрий Исхаков отметил, что свободное от работы время он посвящает общению с маленькой дочерью от Полины Гагариной. Мужчина выполняет функцию отца, который заботится о своем ребенке.