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Шоу-бизнес
"Это осознанно": Бывший муж Гагариной открестился от отношений с женщинами

"Это осознанно": Бывший муж Гагариной открестился от отношений с женщинами

Пока Полина Гагарина развлекается с новым кавалером, ее экс-супруг Дмитрий Исхаков рассказал о личной жизни.
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Исполнительница хита "Обезоружена" и фотограф Дмитрий Исхаков официально расторгли брак 28 декабря в канун Нового года. С тех пор у каждого из них появилась возможность устроить личную жизнь с абсолютной свободой. В итоге Полина Гагарина периодически подогревает слухи о новом романе, а ее экс-супруг отказался от любовных отношений с женщинами из-за смены приоритетов.

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Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Ранее Дмитрий Исхаков признавался, что пробовал искать избранницу на сайте знакомств, но попытки не увенчались успехом. Теперь же фотограф заявил, что его сердце свободно, но привлекать к себе женское внимание он не желает.

Дело в том, что после развода жизнь мужчины заметно изменилась. Он потерял супругу, но взамен получил много дополнительного времени и ресурсов. Теперь Дмитрий Исхаков углубился в рабочие процессы, которые в период отсутствия личной жизни проходят достаточно продуктивно. "Энергия неизрасходованная идет на творчество. И я этому сейчас очень рад, я это осознанно делаю", — пояснил экс-супруг Полины Гагариной.

Однако одиночество мужчине пока не грозит. Дмитрий Исхаков отметил, что свободное от работы время он посвящает общению с маленькой дочерью от Полины Гагариной. Мужчина выполняет функцию отца, который заботится о своем ребенке.


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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 14:51 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто отбил Полину Гагарину у мужа-фотографа

комментарии

Ответить:

Гость886874
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Свободное время?????? А сколько его у плачущего нищего? Не надоело врать? Кому нужен теперь- ни у дел нищий , вечно жалующийся и дающий интервью везде, где можно заработать- проекты у него- пусть не смешит людей- правду знаем!!!
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