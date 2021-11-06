"Фарс и подлость": Дюжев раскрыл правду о "похоронах" онкобольного Юдашкина

Нашумевший скандал принял новый поворот. Дмитрий Дюжев опроверг конфликт с семьей Валентина Юдашкина.

Недавно в Сети появилась громкая сенсация, якобы Дмитрий Дюжев был изгнан с показа мод известного кутюрье из-за вопиющего заявления. Известный телеканал распространил информацию о том, что актер словесно "похоронил" онкобольного дизайнера, намекнув, что дни Валентина Юдашкина сочтены.

Выяснилось, что история о скандале актера с семьей модельера оказалась выдумкой. Об этом "Комсомольской правде" заявила жена Валентина Юдашкина и его менеджер. По их словам, никакого показа мод в последнее время не устраивали. "Не понимаю, что за чепуху придумали", — выразилась супруга кутюрье.

В личном блоге Дмитрий Дюжев развернуто объяснил ситуацию. По словам артиста, в СМИ написали ложь в отместку за его отказ от участия в шоу. "Как жаль, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость", — объявил звездный мужчина в порыве досады. Актер отметил, что его отношения с семьей Валентина Юдашкина не ухудшились.

Однако репутация звезды "Бригады" ввиду слухов все же подкосилась. Дмитрий Дюжев сообщил, что лишился выгодных предложений по работе, а близкие ему люди очень огорчились из-за ложного известия. Артист назвал родственников Валентина Юдашкина любимыми и глубоко уважаемыми друзьями.