"Вообще не соображал": приехавшему на пробы с перепоя Дюжеву приказали не дышать на режиссера

Роль Космоса в сериале "Бригада" подарила Дмитрию Дюжеву путевку в киноиндустрию и всероссийскую известность. Между тем, как рассказал артист в свежем интервью, эта яркая работа могла бы достаться другому.
Как оказалось, Дюжев не хотел идти на пробы. Накануне в театре, где он работал, был банкет, артисты гуляли до шести утра. Дмитрий много выпил и боролся с похмельем.
На "Мосфильм" Дмитрий Дюжев должен был приехать к десяти. Мать буквально вытащила артиста из постели. "Я вообще не соображал, куда идти и зачем это нужно", – призналась знаменитость.
Дюжев не хотел ехать на кастинг. Артист опасался, что создатели сериала поймут, что он с перепоя и поползут слухи о его якобы зависимости. Родительница сомнений Дмитрия не поддержала. Женщина приказала сыну не дышать в сторону режиссера и проводила его за дверь.
В итоге, несмотря на болезненное состояние Дюжева, пробы прошли хорошо. Сначала актера утвердили на роль Мухи. Позднее, режиссер сериала "Бригада" Алексей Сидоров пришел к выводу, что артист отлично впишется в образ Космоса, с чем, к слову, не был согласен продюсер картины. Дело в том, что Дмитрий Дюжев намного выше исполнителя главной роли Сергея Безрукова. Вместе артисты не вписывались в кадр.
Дюжеву пришлось схитрить. На совместных пробах он держался на расстоянии от Безрукова, присел за стол и спрятал под ним ноги. Уловка сработала и Дмитрия утвердили.
Как писали "Дни.ру", ранее Дмитрий Дюжев рассказал, что потерял всю семью. Артисту говорили, что над ним навис злой рок.
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