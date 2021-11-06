Вымотанная разборками с экс-мужем Гагарина замечена на курорте с новым возлюбленным

Певица Полина Гагарина наслаждается отпуском в Арабских Эмиратах. На курорт знаменитость поехала вместе с детьми – Андреем и Мией.
Накануне Гагарина и ее чада посетили концерт под открытым небом, проходивший в рамках фестиваля PARUS. Со сцены зрителей развлекали рэпер Баста и певица Диана Арбенина. Как сообщают очевидцы, в вип-ложе Полина Гагарина появилась не только с детьми – семейство сопровождал саундпродюсер Владимир Чиняев.
Отметим, слухи о романе Чиняева и Гагариной ходят еще с прошлого, 2020 года. Между тем официально вокалистка и саундпродюсер о своих отношениях не заявляли. Теперь в нерабочей связи Полины и Владимира можно не сомневаться: пара больше не скрывается и появляется на публичных мероприятиях.
Отметим, в Москве Полину Гагарину ждут судебные разбирательства с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Экс-супруг утверждает, что вокалистка запрещает ему встречаться с дочерью Мией. Исхаков требует у Фемиды защиты своих прав.
Очередное заседание было назначено на 3 ноября, но из-за коронавирусных ограничений его перенесли на декабрь. Воспользовавшись проволочкой, вымотанная разборками Гагарина ранула в отпуск. Исхаков тем временем решил пойти на мировую. Дмитрий готов сесть за стол переговоров до очередного суда.
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