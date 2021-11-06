Фото престарелого Виторгана без одежды шокировали народ

81-летний артист с супругой ведут активную жизнь и воспитывают маленькую дочь. Кадры из своей жизни пара нередко публикует в социальных сетях, за что и получает критику от поклонников. Некоторые снимки подписчики считают слишком откровенными.
Ирина Виторган поделилась фотографией, на которой Эммануил Гедеонович спит вместе с дочкой. Девочка упирается ногами в голую спину отца. Подписчики посчитали подобный кадр слишком интимным для того, чтобы выкладывать его на всеобщее обозрение. "Дети должны спать отдельно", "Зачем, всякую чушь выкладывать", "Это личное фото", "Слишком лично, никогда не стала бы такое публиковать", – написали комментаторы. Однако большинство подписчиков умилилось картине и пожелало семье счастья.
Подобные споры в комментариях на страницах семьи Виторганов – не редкость. Поклонники частенько осуждают то за откровенные фото детей, то за неправильное воспитание. Но счастливые родители не обращают никакого внимания, продолжая радовать других кадрами из жизни.
Ранее Ирина Виторган объясняла выбор имен для своих маленьких дочек. Младшую девочку назвали Кларой в честь матери Эммануила Гедеоновича. Имя Этель вторая дочь получила тоже из-за происхождения отца. Напомним, Эммануил Виторган родился в еврейской семье.
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