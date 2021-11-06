"Я уцелела": Празднующая юбилей Собчак похвалилась итогом смертельной аварии

Светская львица отметила день рождения. Ксения Собчак сделала заявление.

Знаменитая телеведущая подвела итоги пережитых событий и ситуаций. На это ее сподвигла круглая дата — 5 ноября Ксения Собчак отпраздновала юбилей. В день 40-летия журналистка объявила о собственных преимуществах и перспективах.

Рассуждая о своей жизни, светская львица использовала слова с намеком на смертельное ДТП, в которое она попала осенью 2021 года. Долгое время от блондинки требовали раскаяния за то, что она покинула место аварии, не пытаясь никому помочь. Угрызения совести ее так и не замучили.

В день рождения Ксения Собчак похвалилась тем, как все сложилось. "Я уцелела, я с любимыми людьми, и у меня растет прекрасный сын", — выразилась знаменитость. Она решила взглянуть на возраст с оптимизмом, заявив, что 40 лет — это новые 20.

В инстаграм-аккаунте именинница оставила публичное пожелание для самой себя. Звезда надеется, что в дальнейшем будет строить меньше строить планов. Ксения Собчак стремится жить любя, постоянно испытывая радость.

Помимо добрых слов и поздравлений, телеведущей оставили нелестные комментарии. "Ты недостойный человек для своего сына, поздно стараться", "Пожелай себе не делать говна людям и не нести его, к чему бы ни прикоснулась!", "Собчак, как и ее мама, всегда омерзительна. Ты хоть, мадам, чем-то помогла той семье, где женщина погибла?" — выразились пользователи Сети.