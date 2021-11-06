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Шоу-бизнес
Это была смерть: Чем обернулось для Барановской расставание с Аршавиным

Это была смерть: Чем обернулось для Барановской расставание с Аршавиным

Юлия Барановская прокомментировала свой громкий развод спустя восемь лет.
прочитано 611 раз

Телеведущая была в отношениях с футболистом девять лет. За это время у них появилось трое детей. Точнее, двое мальчиков родились в семье, а когда Юлия была беременна третьим, Аршавин принял решение оставить ее. В 2013 году футболист променял мать троих своих детей на новую возлюбленную, журналистку Алису Кузьмину.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Барановская осталась беременная с двумя маленькими детьми на руках. Разрыв с любимым человеком стал для телеведущей огромным ударом, она долго не могла понять, почему так произошло и так же долго не могла оправиться. Тем не менее, трое детей на руках стали огромной мотивацией для построения карьеры.

В итоге Юлия стала популярной на телевидении и реализовалась в работе. Сейчас, спустя 8 лет, она понимает, что благодарна Андрею за такое решение. "Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть", – поделилась Барановская. Именно это судьбоносное решение Юлия считает толчком для своей карьеры.

Ведущая призналась, что сама она не смогла бы разорвать эти отношения ни при каких обстоятельствах. Она продолжила бы сохранять семью. А решение Аршавина подтолкнуло ее к самореализации.

Стоит отметить, что отношения с любовницей у Аршавина тоже не сложились. Союз быстро распался, а Алиса, как и Барановская, осталась одна на руках с тремя детьми.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
6 ноября 2021, 04:07 Источник: "Быть человеком" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость892780
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Ну и какой грамматей эту чушь написал?
1

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