Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Пятница
5 ноября
Лента новостей
16:54
"Не хочет делить место с другими партнерами": вскрылась неожиданная причина распада группы Artik & Asti
16:43
Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой
16:39
"Могут появиться новые материалы": Журналист Портников о компромате на Зеленского
16:29
Участники "ДОМа-2" закидали камнями именинницу Собчак
16:23
"Зачем вы так себя ведете?": Зверев подвергся жестокой травле в Москве
15:46
53-летнюю Алику Смехову застали с бородатым джигитом
15:41
Водонаева без одежды в ванной всполошила россиян
15:31
Известный телеведущий вылил ушат грязи на Олега Табакова: женоненавистник и обманщик
15:31
Мать сбежавшей Бузовой слегла с опасным недугом
14:07
Богомолов обратился к Собчак в важный день на фоне обвинений в нелюбви
13:59
Фоменко в компании оголенных женщин взбудоражил народ
13:35
"Это жесть": натянувшая трусы до ушей Каменских вызвала оторопь
13:27
Умерла заслуженная артистка России
13:14
Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину
12:55
Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву
12:46
Надо ли платить долги по унаследованной квартире
12:34
"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов
11:58
Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой
11:53
Постельные забавы с мужем: Шпица ответила на шумиху из-за появившихся в Сети интимных кадров
11:25
Иностранцев в России предупредили об обнулении пенсий
11:12
Оплеванная Кудрявцева сбежала из страны
11:11
Потерявшая связь с реальностью Асмус оставила больную дочь на Харламова: Рыдала и тряслась
10:47
"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила
10:43
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
08:31
Затасканный Анджелиной Джоли по судам Брэд Питт начал бояться женщин
06:22
Не отстает от мужа: Кейт Миддлтон заметили с другим мужчиной после новостей о разводе
04:02
К чему снится обувь
01:29
День апостола Иакова Младшего: приметы и запреты 5 ноября
22:49
Васильев в шоке от внешнего вида "распутницы" Глюкозы: Отсылают в бордель
20:18
Винокур пошел против отца ради мертвых родственников: Я их не потерял
17:50
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
17:43
Беременная любовница Соколовского отказалась от брака
17:40
В Госдуме заявили о готовности России ответить на провокации Украины
17:03
Молодая жена Меньшикова превратилась в бабку в лохмотьях
16:47
"Как на старой бабке": Дочь прилюдно оплевала Сябитову
16:18
10-летняя дочь Лорак нецензурно выразилась при отце: На эмоциях
16:13
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
15:32
"Он сказал, что мы не его уровень": коллега о громком уходе звезды ТНТ
15:19
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
14:55
"Рассталась врагами": Орлова об отношениях с бывшим мужем
14:42
"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе
14:29
Украинский политолог Вакаров напуган мимикой Путина: Она мне спать не даст
13:59
"Приходил домой, как в чужую семью": как Трофим погулял на три фронта во время первого брака
13:35
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"
13:33
В Счетной палате назвали "болевые точки" строительства жилья в России
13:20
"Не могла выйти на сцену": Немоляева до сих пор не справилась со смертью Лазарева
12:50
"Годы берут свое": народ разоблачил морщинистую Стриженову
12:02
"Забеременела через месяц после родов": вскрылась подноготная бывшего Пелагеи с новой женой
11:25
Асмус прервала работу из-за страшной болезни дочери: Круговорот капельниц и лекарств
11:09
"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мерзкий тип": Прогнавший Бузову со сцены директор МХАТа получил пинка
"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Участники "ДОМа-2" закидали камнями именинницу Собчак

Участники "ДОМа-2" закидали камнями именинницу Собчак

Ксения Собчак обладает самоиронией, это ей очень помогало на проекте.
прочитано 239 раз

Сегодня журналистка отмечает свое 40-летие, в честь этой даты друзья и коллеги вспоминают интересные и забавные моменты из прошлого. Именно Собчак стала одной из первых ведущих "ДОМа-2", где и начинала свою карьеру. Участники до сих пор вспоминают, каково было работать с Ксенией Анатольевной.

ПО ТЕМЕ

Богомолов обратился к Собчак в важный день на фоне обвинений в нелюбви

"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Светская львица старалась быть ко всем открытой и помогать, но участники откровенно обзывали ее прямо в лицо. Ее называли лошадью, но Собчак умела относиться к таким ситуациям с юмором, говоря в ответ что-то умное и обходя конфликт. Происхождение Ксении тогда давало ей некоторое преимущество. Сами участники вспоминают, что ее речь и воспитание сильно отличались от их.

С юбилеем Ксению Собчак поздравили многие звезды шоу-бизнеса. Первым, конечно, был муж Константин Богомолов. Он написал короткое, но проникновенное поздравление в своем блоге, признавшись жене в любви. Последнее время ходит много слухов о разладе в семье, но, похоже, домыслы так и остаются домыслами.

Несмотря на то, что многие верят в союз Собчак и Богомолова, другие ищут в их браке коварный умысел. Например, скандальный блоге Лена Миро уверена, что режиссер использует супругу для пиара, так как она способна "раскрутить" кого угодно.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
5 ноября 2021, 16:29 Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость884599
Пожаловаться Ответить
Я смотрела Дом 2 всего три года, именно, когда Собчак была ведущей. На фоне глупой хабалки Бородиной, она выглядела достойно. Но, сейчас, Собчак очень изменилась и не в лучшую сторону.
Гость890301
Пожаловаться Ответить
"обладает самоиронией, это ей очень помогало на проекте." Какая самоирония? Вы что? Просто эта опущенная понимает,что она грязнее грязи.Вот и остается лаять и скалиться лошадиной пастью.Понимает,что подобрал халявщик Богомол,что самой не родить,что каждый нормальный брезгует ею.
Гость893060
Пожаловаться Ответить
"Подставляя другому ногу, посмотри - на чем стоит твоя вторая нога."
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе

Певица не хотела уходить
Шоу-бизнес

"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой

Юморист имеет свою точку зрения
Шоу-бизнес

"Не могла выйти на сцену": Немоляева до сих пор не справилась со смертью Лазарева

Артисты прожили вместе 51 год

Шоу-бизнес

Асмус прервала работу из-за страшной болезни дочери: Круговорот капельниц и лекарств

Актриса пожаловалась фанатам

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек
Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида
Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
В Алтайском крае бетонная стена насмерть придавила двух женщин
Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек
Житель Пятигорска перевел мошенникам 2 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+