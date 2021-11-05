Участники "ДОМа-2" закидали камнями именинницу Собчак

Ксения Собчак обладает самоиронией, это ей очень помогало на проекте.

Сегодня журналистка отмечает свое 40-летие, в честь этой даты друзья и коллеги вспоминают интересные и забавные моменты из прошлого. Именно Собчак стала одной из первых ведущих "ДОМа-2", где и начинала свою карьеру. Участники до сих пор вспоминают, каково было работать с Ксенией Анатольевной.

Светская львица старалась быть ко всем открытой и помогать, но участники откровенно обзывали ее прямо в лицо. Ее называли лошадью, но Собчак умела относиться к таким ситуациям с юмором, говоря в ответ что-то умное и обходя конфликт. Происхождение Ксении тогда давало ей некоторое преимущество. Сами участники вспоминают, что ее речь и воспитание сильно отличались от их.

С юбилеем Ксению Собчак поздравили многие звезды шоу-бизнеса. Первым, конечно, был муж Константин Богомолов. Он написал короткое, но проникновенное поздравление в своем блоге, признавшись жене в любви. Последнее время ходит много слухов о разладе в семье, но, похоже, домыслы так и остаются домыслами.

Несмотря на то, что многие верят в союз Собчак и Богомолова, другие ищут в их браке коварный умысел. Например, скандальный блоге Лена Миро уверена, что режиссер использует супругу для пиара, так как она способна "раскрутить" кого угодно.