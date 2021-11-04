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Шоу-бизнес
Винокур пошел против отца ради мертвых родственников: Я их не потерял

Винокур пошел против отца ради мертвых родственников: Я их не потерял

Владимир Винокур дал интервью, в котором откровенно рассказал о своей жизни.
прочитано 173 раза

Артист довольно редко оказывается в центре звездных скандалов. Благодаря своему почетному возрасту Винокур научился обходить шумиху стороной. Однако он интересен зрителям и имеет свое мнение относительно происходящего в шоу-бизнесе. Недавно Владимир Натанович дал интервью о своей жизни и прокомментировал некоторые события.

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 Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Юморист до сих пор очень тяжело переживает смерть матери, он не смог смириться с утратой. Несмотря на то, что традиции его народа не предполагают частые походы на кладбище, Винокур регулярно приходит на могилы близких.

"Отец всегда говорил: "Сынок, часто не ходи, это не положено", – вспоминает артист. Но даже запреты папы не остановили его. В тяжелые минуты Владимир Натанович неизменно приходит на могилу. Он признался, что рассказывает о всех горестях и радостях маме с папой и старшему брату, которые похоронены вместе. После такого общения ему становится гораздо лучше. "Я их не потерял, я их берегу", – говорит артист.

Помимо личных переживаний Винокур поделился мнением относительно популярных сейчас тем. Ольга Бузова, уволенная из МХАТа не дает покоя общественности уже несколько дней. Винокур считает, что этот хайп недолговечен. Высказался он и о Харви Вайнштейне и скандале с харасментом. Артист считает, что такие разборки никому ничего не дают, а продюсер пострадал физически.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
4 ноября 2021, 20:18 Источник: RTVI ✓ Надежный источник
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Маршал встал на колени перед Винокуром

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