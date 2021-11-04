"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой

Звезда 90-х Вика Цыганова по сей день занимается музыкой, пишет песни и является успешной предпринимательницей.
В свежем интервью звезда рассказала о многих критических периодах в жизни. На ее веку была и война, и поездки в Чечню, и борьба с собственными амбициями. Был и период забвения после шумного успеха. Вика Цыганова не сдавалась и никогда не опускала руки. Несмотря на то, что звезда всю жизнь отдала профессии, она не заслужила званий, но и об этом не жалеет.
Вика Цыганова 20 лет была в "забвении", не появлялась на тв и не выступала на концертах. По ее словам, у нее была "черная метка на телевидении". На вопрос, кто же перекрыл "кислород" в профессии Вике Цыгановой, звезда ответила неоднозначно. По ее словам, ей никто не переходил дорогу, хотя ходили разные слухи. Якобы Алла Пугачева и Иосиф Кобзон повлияли на ее становление.
"Алла Борисовна всегда отстаивала свои ценности, при том, что она всегда жаловалась, что ее закрывали, а она всю жизнь была на экранах. О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить, иначе прилетит", – с опаской сказала Цыганова в интервью "Собеседнику".
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