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Шоу-бизнес
Алчный Тарзан решил заработать на Королевой: начальная цена – 5 миллионов

Алчный Тарзан решил заработать на Королевой: начальная цена – 5 миллионов

Муж Наташи Королевой теперь все больше времени посвящает живописи.
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Как и у многих других знаменитостей, у Сергея Глушко доходы во время пандемии заметно снизились, ведь выступлений стало меньше. Однако в отсутствие работы у мужчины наконец появилось время на его давнее увлечение – живопись. Теперь муж Наташи Королевой чуть ли не все дни проводит в мастерской.

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Когда свет увидели первые шедевры начинающего художника, он понял, что это хобби не только благотворно влияет на душу, на нем еще и можно неплохо заработать – об этом сообщил Пятый канал.

Судя по всему, зарабатывать Глушко решил в первую очередь на Королевой. Он уже сделал несколько портретов любимой жены, которая является его музой. Недавно один из поклонников выразил желание пробрести портрет певицы за миллион рублей, но Тарзан заявил, что именно этот портрет не продается.

Однако другой свой шедевр с изображением Королевой Тарзан готов выставить на продажу, но на миллион рублей алчный художник не согласен: начальная цена – пять миллионов.

Сама Наташа Королева считает мужа довольно перспективным художником. В программе "Светская хроника" она призналась, что продавать шедевр супруга ей жалко, но даже предложение в миллион рублей уже заставило певицу задуматься.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Тарзана заметили у обнаженной красотки после скандала с изменой Наташе Королевой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 20:17 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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