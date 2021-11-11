Тарзана увидели у обнаженной красотки после скандала с изменой Королевой

Муж Наташи Королевой признался поклонникам в своем новом увлечении.

Сергей Глушко рассказал подписчикам, что он написал картину. Как только у мужчины появилось свободное время, он взялся за кисть и на большом холсте изобразил полностью обнаженную женщину. Фото своего шедевра муж Наташи Королевой продемонстрировал в своем инстаграм-аккаунте.

Также начинающий художник снял видео, на котором он запечатлел самого себя возле созданной им соблазнительной красотки. Тарзан рассказал, что написал эту картину буквально за полтора часа, так как очень соскучился по художественному творчеству. Останавливаться на этом этапе муж Королевой не намерен. Позже мужчина планирует "усугубить" свой шедевр, что бы это ни значило. Судя по всему, рисование сейчас является настоящей страстью для стриптизера.

Подписчики Глушко в комментариях принялись хвалить его неожиданно открывшийся художественный талант. Правда, у некоторых возникла мысль, не прибегал ли Тарзан к услугам натурщицы, ведь голая женщина на картине изображена очень реалистично. После громкого скандала с изменой Глушко прошло совсем немного – на этом фоне любые отношения мужа Королевой с чужими женщинами могут выглядеть провокационно. Впрочем, сама Наташа Королева, видимо, одобрила увлечение мужа и не нашла в нем ничего зазорного.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сбежавшую от мужа Наташу Королеву осчастливил резвый самец.